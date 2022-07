Ultime Notizie – Crisi governo | Renzi | “Mi appello a Draghi | avanti senza M5S”

(Di giovedì 14 luglio 2022)M5S: lo ribadisce Matteo. “Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò una Mario: parli al Paese dicendo le cose che vanno fatte da qui alle elezioni e vadai grillini. Basta coi ricatti dei 5 Stelle, torniamo a correre”, ha scritto in un post su Facebook il leader di Italia Viva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 110.168 i contagiati e 106 le vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 26,8%% . In to… - SkyTG24 : Governo verso la crisi, Draghi pronto a salire al Colle dopo lo strappo dei 5 stelle. LIVE - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Joao Pedro, Torreira e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 14º luglio - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Euro… - AnnaMancini81 : Sky palinsesti 2022-2023: Nicola Savino conduce su TV8 il nuovo game 100% Italia, su Sky Uno tornano Pechino Expres… -

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Dove Eravamo Rimasti Ci chiediamo parafrasando il nome del loro ormai ...estiva di show musicali tra le...Dramma a . Un furgone, nella zona di , è sbandato travolgendo un gruppo di . Secondo quanto si è appreso ci sarebbero alcuni morti. Sul posto carabinieri, polizia stradale e mezzi di soccorso. La ... Ucraina ultime notizie. Guterres (Onu): speranza per ripresa esportazioni di grano “Ciao Gium, ora hai passato la palla per l’ultima volta”. Lacrime e dolore per Gianmarco Michelangeli, per gli amici Gium, che questa notte ha perso la vita a soli 31 anni in un incidente stradale, ...Ci aspettavamo una pausa estiva, ma il Covid - complice la variante Omicron e le sue sottovarianti - continua a correre in Europa, che nell'ultima settimana è stata ...