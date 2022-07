Ultime Notizie – Crisi governo | leghista Tosato | “Se non si riesce ad andare avanti | si voti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 14 luglio 2022) “Noi voteremo fiducia. Togliere fiducia alè legittimo, toglierla su questo provvedimento è da irresponsabili”. Così Paolodella Lega nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Aiuti al Senato. “Non voglio dare giudizi ma una richiesta mi sento di farla: non mettete a rischio questo e il prossimo decreto”. Ma se non siad“si prenda atto e si vada al voto, i problemi del paese non possono attendere” le dinamiche “macchinose della politica”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione