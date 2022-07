Ultime Notizie – Crisi governo, Berlusconi: “M5S ha voltato spalle a italiani” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Gli italiani assistono con stupore e preoccupazione a quanto sta accadendo in queste ore ai vertici della politica nazionale. Da troppo tempo, prima con finalità di logoramento e poi con un atteggiamento distruttivo, il M5S sta compromettendo l’esistenza stessa del governo”. Lo scrive il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Di fronte a questa strategia irresponsabile, della quale i cittadini sono spettatori attoniti, Forza Italia, consapevole delle emergenze da affrontare, non ha mai abbandonato l’atteggiamento di responsabilità avviato con la partecipazione all’esecutivo guidato da Mario Draghi. Il Movimento Cinquestelle ha deciso di voltare le spalle agli italiani. I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine alla fine della legislatura anche ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) “Gliassistono con stupore e preoccupazione a quanto sta accadendo in queste ore ai vertici della politica nazionale. Da troppo tempo, prima con finalità di logoramento e poi con un atteggiamento distruttivo, il M5S sta compromettendo l’esistenza stessa del”. Lo scrive il presidente di Forza Italia Silvio. “Di fronte a questa strategia irresponsabile, della quale i cittadini sono spettatori attoniti, Forza Italia, consapevole delle emergenze da affrontare, non ha mai abbandonato l’atteggiamento di responsabilità avviato con la partecipazione all’esecutivo guidato da Mario Draghi. Il Movimento Cinquestelle ha deciso di voltare leagli. I numeri dicono che ilpotrebbe proseguire il suo lavoro fine alla fine della legislatura anche ...

