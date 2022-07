Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 14 429 contagi e 29 morti | a Milano 1 749 casi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 14 luglio 2022) Sono 14.429 i nuovidainsecondo il bollettino di, 14 luglio. Si registrano inoltre altri 29. I nuovisono 1.749. 56.904 i tamponi effettuati nelle24 ore, con un tasso di positività del 25,3%.Tra i dati diemerge che i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, in aumento di 2 unità, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 1.455, in aumento di 49 unità). Il totale complessivo dei decessi sale a 41.046. Tra le province,conta 4.531, di cui 1.749 acittà; Bergamo ne registra 1.396, Brescia 1.806, Como 753 e Cremona 534. A Lecco sono 379 i ...