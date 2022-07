Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 9 748 contagi e 9 morti A Roma 4 617 casi

(Di giovedì 14 luglio 2022) Sono 9.748 nuovi, 14 luglio, nelsu 5.513 tamponi molecolari e 35.669 tamponi antigenici per un totale di 41.182 tamponi. Lo segnala il bollettino della regione che segnala anche 9 i decessi (-6), 924 i ricoverati (-1), 69 le terapie intensive (stabili) e +7.405 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,6%. Icittà sono a quota 4.617“. “La crescita deisu base settimanale rallenta e si attesta a +11%, era a +50%. L’incidenza aumenta a 1.315 su cento mila abitanti (era 1.175 la scorsa settimana). Stabile il valore Rt a 1.24 e l’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva“, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio ie i decessi nelle ...

SkyTG24 : Governo verso la crisi, Draghi pronto a salire al Colle dopo lo strappo dei 5 stelle. LIVE - SkyTG24 : I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il #M5s non ha partecipato al voto risultando assente Gli aggiorname… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - RedazioneDedalo : Palermo – Covid Sicilia: 8.178 positivi, 15 decessi, incidenza scende al 23% - _cieloitalia : Ultime notizie dall'Egitto. -

Il Sole 24 ORE

Lein Italia Continuano a salire, ma a un ritmo meno sostenuto, i casi di coronavirus in ... Ledall'Europa e dal mondo Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University , più di ...Tuttavia, non hanno ottenuto progressi territoriali significativi nelle72 ore e rischiano di perdere lo slancio accumulato dopo la cattura di Lysychansk. I veicoli obsoleti, le armi e le ... Ucraina ultime notizie. G20: Yellen, non c’è posto per Russia a ministeriale Bali (ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - Una impennata nelle prenotazioni della quarta dose si è registrata nelle ultime 24 ore in Fvg, in proporzione ...Bisogna ancora definire una situazione, stiamo parlando di quella che riguarda il secondo portiere. Proprio nelle ultime ore è uscito un nuovo nome per quanto riguarda l'estremo difensore, stiamo ...