Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 107.122 contagi e 105 morti: bollettino 14 luglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono 107.122 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 105 morti. Sono 408.096 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 26,2% (ieri 26%). In aumento i ricoveri (+289 da ieri) e le terapie intensive (+3 da ieri). Ecco i dati di oggi, regione per regione: TOSCANA – Sono 5.594 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 luglio. Si registrano inoltre altri 2 morti. 1.064 i casi confermati con ...

