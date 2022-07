Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Braccialetto elettronico a positivi? Follia pura” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Trovo questo atteggiamento nei confronti del Covid profondamente sbagliato. Ad Hong Kong siamo alla Follia pura, alla ‘galera’ con Braccialetto perché sei positivo ad un tampone. Vogliamo creare un sistema di contrapposizione tra cittadino e lo Stato? No, il cittadino si deve sentire parte del sistema e collaborare, e questo vale per le vaccinazioni o le quarantene. Noi facciamo i medici e il sistema sanitario deve essere dalla parte del cittadino. E’ giusto rimanere a casa se si è positivi sintomatici, ma non con uno dietro la porta con il mitra. Ma lasciamo stare le vessazioni e i braccialetti elettronici. Magari in Cina va bene, ma in Italia è improponibile”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) “Trovo questo atteggiamento nei confronti delprofondamente sbagliato. Ad Hong Kong siamo alla, alla ‘galera’ conperché sei positivo ad un tampone. Vogliamo creare un sistema di contrapposizione tra cittadino e lo Stato? No, il cittadino si deve sentire parte del sistema e collaborare, e questo vale per le vaccinazioni o le quarantene. Noi facciamo i medici e il sistema sanitario deve essere dalla parte del cittadino. E’ giusto rimanere a casa se si èsintomatici, ma non con uno dietro la porta con il mitra. Ma lasciamo stare le vessazioni e i braccialetti elettronici. Magari in Cina va bene, ma in Italia è improponibile”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 110.168 i contagiati e 106 le vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 26,8%% . In to… - SkyTG24 : Governo verso la crisi, Draghi pronto a salire al Colle dopo lo strappo dei 5 stelle. LIVE - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Joao Pedro, Torreira e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 14-07-2022 ore 12:10 - #Ultime #Notizie #14-07-2022 #12:10 - tempoweb : #Calcio italiano in crisi, così brucia soldi e #giovani: le cifre del declino #SerieA #14luglio #iltempoquotidiano… -