Ultime Notizie – Carburanti, prezzi benzina e diesel ancora in calo oggi in Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) Continuano a scendere i prezzi di benzina e diesel, mentre sale il prezzo del metano auto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di 4 cent/litro su entrambi i prodotti. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,012 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 2,015, pompe bianche 2,007), diesel a 1,968 euro/litro (-5, compagnie 1,969, pompe bianche 1,965). benzina servito a 2,149 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Continuano a scendere idi, mentre sale il prezzo del metano auto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di 4 cent/litro su entrambi i prodotti. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 2,012 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 2,015, pompe bianche 2,007),a 1,968 euro/litro (-5, compagnie 1,969, pompe bianche 1,965).servito a 2,149 ...

