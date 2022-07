Ultime Notizie – Caputo (Regione Campania): ‘Con contratti filiera del tabacco si alza asticella redditività’ (Di giovedì 14 luglio 2022) “La Regione Campania è una Regione fortemente produttiva e io da quando mi sono insediato ho sempre avuto l’input da parte di Gennaro Masiello su questo settore, che conoscevo bene perchè sono della provincia di Caserta, ma di cui ho potuto apprezzare negli ultimi tempi la grande evoluzione. Soprattutto grazie a questi accordi di filiera che hanno spunto il settore alzando l’asticella dell’ambizione, sia dal punto di vista della sostenibilità che della redditività, assicurando agli agricoltori un gusto profitto per l’attività che mettono in campo. Il settore sta reagendo molto bene, come è emerso da degli incontri che abbiamo fatto con gli operatori”. Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, intervenuto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) “Laè unafortemente produttiva e io da quando mi sono insediato ho sempre avuto l’input da parte di Gennaro Masiello su questo settore, che conoscevo bene perchè sono della provincia di Caserta, ma di cui ho potuto apprezzare negli ultimi tempi la grande evoluzione. Soprattutto grazie a questi accordi diche hanno spunto il settorendo l’dell’ambizione, sia dal punto di vista della sostenibilità che della redditività, assicurando agli agricoltori un gusto profitto per l’attività che mettono in campo. Il settore sta reagendo molto bene, come è emerso da degli incontri che abbiamo fatto con gli operatori”. Così l’assessore all’Agricoltura della, Nicola, intervenuto ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 110.168 i contagiati e 106 le vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 26,8%% . In to… - SkyTG24 : Governo verso la crisi, Draghi pronto a salire al Colle dopo lo strappo dei 5 stelle. LIVE - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Joao Pedro, Torreira e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - LeBombeDiVlad : ?? #Cavani a Villa Stuart: l'uruguaiano torna in #SerieA? ?? Ecco le ultime notizie raccolte dalla nostra redazione… - CorriereCitta : Roma, la protesta dei tassisti non si ferma: petardi e fumogeni davanti Palazzo Chigi -