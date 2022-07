UFFICIALE – Strakosha è il nuovo portiere del Brentford (Di giovedì 14 luglio 2022) Ufficialmente finita la telenovela Strakosha. Dopo due anni tra voci di rinnovo e addii imminenti il portiere albanese saluta Roma e approda alla corte del Brentford. Comunicato Brentford su Strakosha Il club inglese ha dato il benvenuto all’ex portiere della Lazio con un comunicato: “Il portiere albanese Thomas Strakosha si è unito al Brentford in trasferimento gratuito. Il 27enne ha lasciato la Lazio il mese scorso al termine del suo contratto. È l’ultimo arrivato nella rosa del Brentford in vista della prossima stagione di Premier League 2022/23 e ha firmato un contratto quadriennale, soggetto a nulla osta internazionale. Thomas arriva al Brentford dopo aver giocato più di 200 volte con la Lazio ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 14 luglio 2022) Ufficialmente finita la telenovela. Dopo due anni tra voci di rinnovo e addii imminenti ilalbanese saluta Roma e approda alla corte del. ComunicatosuIl club inglese ha dato il benvenuto all’exdella Lazio con un comunicato: “Ilalbanese Thomassi è unito alin trasferimento gratuito. Il 27enne ha lasciato la Lazio il mese scorso al termine del suo contratto. È l’ultimo arrivato nella rosa delin vista della prossima stagione di Premier League 2022/23 e ha firmato un contratto quadriennale, soggetto a nulla osta internazionale. Thomas arriva aldopo aver giocato più di 200 volte con la Lazio ...

