UFFICIALE – Rooney è il nuovo allenatore del DC United (Di giovedì 14 luglio 2022) Wayne Rooney è stato da poco nominato nuovo allenatore del DC United, squadra che milita in MLS. Per l’ex campione del Manchester United si tratta di un ritorno, non soltanto negli States, ma anche nella stessa città di Washington. Qui, infatti, ha giocato per due stagioni, dal 2018 al 2020, dopo l’addio all’Everton. Purtroppo però, l’inizio di questa nuova avventura in panchina dovrà attendere ancora alcuni adempimenti burocratici. Al neo-tecnico manca ancora il visto lavorativo. La squadra, dunque, continuerà ad essere affidata ad interim alla gestione di Chad Ashton, allenatore uscente. Nuova sfida da allenatore del DC United per Rooney Come precedentemente detto, per Wayne Rooney si tratta di un ritorno nella ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 14 luglio 2022) Wayneè stato da poco nominatodel DC, squadra che milita in MLS. Per l’ex campione del Manchestersi tratta di un ritorno, non soltanto negli States, ma anche nella stessa città di Washington. Qui, infatti, ha giocato per due stagioni, dal 2018 al 2020, dopo l’addio all’Everton. Purtroppo però, l’inizio di questa nuova avventura in panchina dovrà attendere ancora alcuni adempimenti burocratici. Al neo-tecnico manca ancora il visto lavorativo. La squadra, dunque, continuerà ad essere affidata ad interim alla gestione di Chad Ashton,uscente. Nuova sfida dadel DCperCome precedentemente detto, per Waynesi tratta di un ritorno nella ...

