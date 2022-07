Ucraina: Zelensky chiede all'Aia tribunale separato per crimini guerra russi (Di giovedì 14 luglio 2022) Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - Il presidente Volodymyr Zelenskyy è intervenuto a una conferenza all'Aia sulla responsabilità della russia per i crimini in Ucraina, sottolineando come per motivi legali sia impossibile perseguire i criminali principali e quindi sia necessario un tribunale speciale per i crimini di guerra commessi dall'esercito russo. La distruzione dell'aereo della Malaysia Airlines MH17, nel 2014, "attirò l'attenzione globale. Morirono 80 bambini. È impossibile dimenticare le loro foto con i giocattoli. Il tempo passa, ma la giustizia fa il suo lavoro. Gli investigatori sono riusciti a fare un quadro completo di quello che è successo all'MH17. E il disastro è diventato semplicemente uno di quei crimini commessi dalla ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - Il presidente Volodymyry è intervenuto a una conferenza all'Aia sulla responsabilità dellaa per iin, sottolineando come per motivi legali sia impossibile perseguire i criminali principali e quindi sia necessario unspeciale per idicommessi dall'esercito russo. La distruzione dell'aereo della Malaysia Airlines MH17, nel 2014, "attirò l'attenzione globale. Morirono 80 bambini. È impossibile dimenticare le loro foto con i giocattoli. Il tempo passa, ma la giustizia fa il suo lavoro. Gli investigatori sono riusciti a fare un quadro completo di quello che è successo all'MH17. E il disastro è diventato semplicemente uno di queicommessi dalla ...

