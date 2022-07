Ucraina, Usa: “Cittadini americani lascino il paese” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ambasciata americana a Kiev esorta i Cittadini americani “a partire immediatamente dall’Ucraina”. E’ quanto si legge in un avviso urgente sul sito dell’ambasciata che invita anche gli americani a non recarsi nel paese. “La situazione della sicurezza in Ucraina – recita l’avviso- continua ad essere violenta e imprevedibile a causa degli attacchi militari russi in corso, con combattimenti attivi nel paese e condizioni incerte di sicurezza. L’ambasciata americana esorta i Cittadini a non entrare in Ucraina e quanti sono in Ucraina a partire immediatamente, usando privatamente le opzioni di trasporto terrestre, se sicure”. L’ambasciata invita anche ad evitare “grandi riunioni e d eventi organizzati” ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ambasciata americana a Kiev esorta i“a partire immediatamente dall’”. E’ quanto si legge in un avviso urgente sul sito dell’ambasciata che invita anche glia non recarsi nel. “La situazione della sicurezza in– recita l’avviso- continua ad essere violenta e imprevedibile a causa degli attacchi militari russi in corso, con combattimenti attivi nele condizioni incerte di sicurezza. L’ambasciata americana esorta ia non entrare ine quanti sono ina partire immediatamente, usando privatamente le opzioni di trasporto terrestre, se sicure”. L’ambasciata invita anche ad evitare “grandi riunioni e d eventi organizzati” ...

