Ucraina | Usa | “Cittadini americani lascino il paese”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ambasciata americana a Kiev esorta i“a partire immediatamente dall’”. E’ quanto si legge in un avviso urgente sul sito dell’ambasciata che invita anche glia non recarsi nel. “La situazione della sicurezza in– recita l’avviso- continua ad essere violenta e imprevedibile a causa degli attacchi militari russi in corso, con combattimenti attivi nele condizioni incerte di sicurezza. L’ambasciata americana esorta ia non entrare ine quanti sono ina partire immediatamente, usando privatamente le opzioni di trasporto terrestre, se sicure”. L’ambasciata invita anche ad evitare “grandi riunioni e d eventi organizzati” che ...