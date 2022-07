Ucraina | Usa | ' catturato dall' esercito russo cittadino statunitense'

(Di giovedì 14 luglio 2022) Washington, 14 lug. (Adnkronos) - Il Dipartimento di Stato degli Usa ha fatto sapere che ildi 35 anni Suedi Murekhezi, che vive in, è stato. Ne riporta la notizia la Bbc, precisando che l'uomo si trovava inper le sue attività finanziarie nelle cripto valute ed è stato arrestato nella città portuale di Kherson, temporaneamente occupataa Russia. L'americano è un militare veterano, avendo trascorso otto anni nell'aeronautica americana fino al 2017, quando ha iniziato a investire in azioni e criptovalute. Murekhezi si era stabilito a Kherson nel 2020.

Washington, 14 lug. Il Dipartimento di Stato degli Usa ha fatto sapere che il cittadino statunitense di 35 anni Suedi Murekhezi, che vive in Ucraina, è stato catturato.
Londra, 14 lug. (Adnkronos) - Il governo del Regno Unito ha annunciato un pacchetto di aiuti da 2,5 milioni di sterline per l'Ucraina per indagare sui crimini di guerra commessi dai soldati russi.