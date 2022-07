Ucraina ultime notizie. Guterres (Onu): speranza per ripresa esportazioni di grano (Di giovedì 14 luglio 2022) Per Guteress, è stato fatto un passo avanti cruciale nei colloqui per la ripresa delle esportazioni del grano tra i rappresentanti di Onu, Ucraina, Russia e Turchia ad Istanbul. Il primo ministro della Repubblica Ceca Fiala ha affermato che l’Unione Europea non includerà il gas russo nel suo settimo round di sanzioni contro Mosca. La Lituania consentirà alle merci russe sanzionate per la guerra in Ucraina di transitare nel suo territorio verso l’exclave russa di Kaliningrad. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 luglio 2022) Per Guteress, è stato fatto un passo avanti cruciale nei colloqui per ladelledeltra i rappresentanti di Onu,, Russia e Turchia ad Istanbul. Il primo ministro della Repubblica Ceca Fiala ha affermato che l’Unione Europea non includerà il gas russo nel suo settimo round di sanzioni contro Mosca. La Lituania consentirà alle merci russe sanzionate per la guerra indi transitare nel suo territorio verso l’exclave russa di Kaliningrad.

