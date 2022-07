Ucraina | Tymoshenko | ' a Vinnytsia sale a 21 il bilancio delle vittime' **

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "a 21 ildell'attacco missilistico a". Lo riporta il canale informativo Suspilne, che cita le parole del vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Kyrylo. "Più di 50 persone - ricorda- sono state ricoverate in ospedale, e più di 30 di loro sono ricoverate in gravi condizioni. Sul posto sono in corso le ricerche di oltre 40 persone, i soccorritori riferiscono di aver perso ogni contatto con loro".

franconemarisa : RT @rtl1025: ?? Il numero delle vittime dell'attacco missilistico russo sulla città ucraina #Vinnytsia è salito a 20, e tra loro ci sono tre… - rtl1025 : ?? Il numero delle vittime dell'attacco missilistico russo sulla città ucraina #Vinnytsia è salito a 20, e tra loro… - smilypapiking : RT @putino: Il vice capo di staff dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Kyrylo Tymoshenko ha affermato che otto persone, tra cui un bamb… - putino : Il vice capo di staff dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Kyrylo Tymoshenko ha affermato che otto persone, tra… - ParliamoDiNews : Ucraina, Tymoshenko: `Zaporizhia nel mirino dei russi, 7 feriti` – Libero Quotidiano #CrisiDiGoverno #Guerra… -

I missili russi hanno colpito la città di Vinnitsa, molto indietro rispetto alla linea del fronte. A seguito dell'attacco russo 20 ... e il Vice Capo dell'Ufficio del Presidente Kyrylo... dell'attacco missilistico russo sulla città Vinnytsia è salito a 20, e tra loro ci sono tre bambini. Lo ha affermato il vice capo dell'ufficio del presidente ucraino, Kyrylo...