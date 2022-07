Ucraina, nuovo massacro di civili a Vinnytsia. Zelensky: “Vogliamo un tribunale speciale per i crimini della Russia” (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono 20 morti, tra cui 3 bambini e 90 feriti. E’ questo il bilancio provvisorio del bombardamento che ha colpito la città di Vinnytsia, 268 chilometri a sudovest di Kiev. 8 missili sono stati lanciati dai russi e partiti da un sottomarino nel Mar Nero. Sono stati colpiti due edifici civili e un centro medico. Il presidente Volodymyr Zelensky è intervenuto in collegamento video a una conferenza all’Aia sulla responsabilità della Russia per i crimini in Ucraina, poche ore dopo dell’attacco missilistico russo alla città di Vinnytsia. Zelensky, commentando la tragedia, ha sottolineato che è impossibile perseguire i criminali principali commessi dai russi. “Le istituzioni giudiziarie esistenti non sono in grado di assicurare alla giustizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono 20 morti, tra cui 3 bambini e 90 feriti. E’ questo il bilancio provvisorio del bombardamento che ha colpito la città di, 268 chilometri a sudovest di Kiev. 8 missili sono stati lanciati dai russi e partiti da un sottomarino nel Mar Nero. Sono stati colpiti due edificie un centro medico. Il presidente Volodymyrè intervenuto in collegamento video a una conferenza all’Aia sulla responsabilitàper iin, poche ore dopo dell’attacco missilistico russo alla città di, commentando la tragedia, ha sottolineato che è impossibile perseguire i criminali principali commessi dai russi. “Le istituzioni giudiziarie esistenti non sono in grado di assicurare alla giustizia ...

