**Ucraina: ministro Interni, 'fermate persone che potrebbero essere coinvolte in attacco Vinnytsia** (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Sarebbero state fermate a Vinnytsia alcune persone che potrebbero essere coinvolte nei bombardamenti missilistici sulla città. Lo riporta l'agenzia di stampa Unian, citando il ministro degli Affari Interni, Denys Monastyrsky. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Sarebbero statea Vinnytsia alcunechenei bombardamenti missilistici sulla città. Lo riporta l'agenzia di stampa Unian, citando ildegli Affari, Denys Monastyrsky.

Pubblicità

fattoquotidiano : Alcune delle armi che l’ Occidente sta inviando in Ucraina sono finite sul mercato nero dei conflitti in Medio Orie… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha abbandonato una sessione del G20 mentre la sua controparte tedesca,… - reportrai3 : ??L’#Ucraina è il granaio d’Europa, con #Russia e Kazakistan detengono il 30% degli scambi mondiali per i #cereali.… - milenamanini : RT @Gianl1974: il presidente USA Joe Biden in una riunione di oggi (giovedì) chiederà al primo ministro Yair Lapid di aumentare l'assistenz… - leftsnoopy : RT @Gianl1974: il presidente USA Joe Biden in una riunione di oggi (giovedì) chiederà al primo ministro Yair Lapid di aumentare l'assistenz… -