Ucraina | min Difesa Kiev | ' nostre perdite segreto di Stato | non diffondete dati' **

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Le informazioni sulledell'Ucraina nella guerra sono undi". Lo ha affermato il vice capo del ministero dellaAnna Malyar, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Unian. Secondo Malyar, "inon vengono divulgati in modo che la Federazione Russa non possa utilizzare queste informazioni per i propri scopi". Il funzionario ha poi esortato a non diffonderenon verificati sul numero di morti e altredell'esercito: "Ci appelliamo ai cittadini, alle iniziative pubbliche, che stanno cercando di stabilire pubblicamente questi numeri, pensando che qualcuno li nasconda, non è così, bisogna non lavorare per il nemico e non rivelare questi numeri fino alla fine della legge marziale", ha aggiunto Malyar.