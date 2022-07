Ucraina, lo stato maggiore annuncia: 'Respinti gli assalti russi nella regione di Donetsk' (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo stato maggiore ucraino ha annunciato su Fb che il proprio esercito ha respinto tutti i tentativi di assalto delle truppe russe in direzione di Slovyansk e Bakhmut, nella regione di Donetsk. "nella ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022) Loucraino hato su Fb che il proprio esercito ha respinto tutti i tentativi di assalto delle truppe russe in direzione di Slovyansk e Bakhmut,di. "...

