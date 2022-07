Ucraina, le foto che ogni giorno ci ricordano che la guerra non è finita (Di giovedì 14 luglio 2022) La guerra in Ucraina è arrivata quasi al quarto mese. ogni giorno, a ricordarci che quel conflitto continua ad uccidere, ci sono le immagini dei reporter che dal 24 febbraio scorso hanno scelto di essere sul campo Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 luglio 2022) Lainè arrivata quasi al quarto mese., a ricordarci che quel conflitto continua ad uccidere, ci sono le immagini dei reporter che dal 24 febbraio scorso hanno scelto di essere sul campo

Pubblicità

RaiNews : Phan Thi Kim Phuc, l'ex ragazza della famosa foto dell'attacco al Napalm in Vietnam del 1972, ha accompagnato 240 r… - BlowOfTheWind : RT @putino: Alle 12:15 ora locale il bilancio è di 12 morti e 25 feriti a Vinnytsia, secondo il Servizio di emergenza statale dell'Ucraina.… - chiar9 : RT @galatacla: MOGADISCIO Mentre in Europa si bombarda, a migliaia di km, famiglie di disperati lasciano le loro terre colpite dalla sicci… - ANSA_Lifestyle : Secondo quanto riporta il @guardian, #PhanThiKimPhuc, la ex bambina della famosa foto dell'attacco al #napalm in… - euroue : @mannocchia Non censurate le foto, mostrate tutto cosí com'é nella realtà perché solo cosí é possibile comunicare l… -