Ucraina: forze aeree, 'razzi su Vinnytsia sparati dal Mar Nero sul centro della città' (Di giovedì 14 luglio 2022) Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - "Verso le 11 l'esercito russo ha eseguito un attacco dal Mar Nero con missili da crociera Kalibr sparati da un sottomarino. E' stato colpito il centro della città di Vinnytsia. Due razzi sono stati abbattuti dalle nostre forze aeree. Ci sono distruzioni, vittime, edifici e infrastrutture danneggiati. Hanno colpito aree nelle quali di solito molta gente passeggia anche con i bambini, che purtroppo ci risultano fra i feriti. Stiamo accertando il numero definitivo delle vittime". Lo ha scritto su Telegram il portavoce delle forze aeree dell'Ucraina Yurii Ihnat, in merito all'attacco di questa mattina a Vinnytsia che ha provocato la morte di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - "Verso le 11 l'esercito russo ha eseguito un attacco dal Marcon missili da crociera Kalibrda un sottomarino. E' stato colpito ildi. Duesono stati abbattuti dalle nostre. Ci sono distruzioni, vittime, edifici e infrastrutture danneggiati. Hanno colpito aree nelle quali di solito molta gente passeggia anche con i bambini, che purtroppo ci risultano fra i feriti. Stiamo accertando il numero definitivo delle vittime". Lo ha scritto su Telegram il portavoce delledell'Yurii Ihnat, in merito all'attacco di questa mattina ache ha provocato la morte di ...

