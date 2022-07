Ucraina, ecco gli elementi che possono spingere Zelensky al tavolo negoziale (Di giovedì 14 luglio 2022) di Stefano Briganti Una combinazione di notizie recenti potrebbe far sperare che un accordo di tregua della guerra russo-Ucraina si stia avvicinando. Non parlo di pace perché sono convinto che quanto riportato nell’ art. 8 dello “Strategic Concept 2022” della Nato circa la Russia, l’ulteriore allargamento della Nato nel Nord Europa, la dichiarazione di Biden che gli Usa forniranno armi a Kiev “for years” e la profonda frattura nelle relazioni Ue-Russia ci faranno vivere per decenni in un clima di guerra fredda non proprio pacifico. Mettiamo in fila gli eventi che possono convincere gli “Alleati” a spingere Zelensky ad un tavolo negoziale. Quello più recente è che l’ “Alleanza” e l’Ucraina hanno iniziato a parlare di ricostruzione, ma più di tutto di soldi per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) di Stefano Briganti Una combinazione di notizie recenti potrebbe far sperare che un accordo di tregua della guerra russo-si stia avvicinando. Non parlo di pace perché sono convinto che quanto riportato nell’ art. 8 dello “Strategic Concept 2022” della Nato circa la Russia, l’ulteriore allargamento della Nato nel Nord Europa, la dichiarazione di Biden che gli Usa forniranno armi a Kiev “for years” e la profonda frattura nelle relazioni Ue-Russia ci faranno vivere per decenni in un clima di guerra fredda non proprio pacifico. Mettiamo in fila gli eventi checonvincere gli “Alleati” aad un. Quello più recente è che l’ “Alleanza” e l’hanno iniziato a parlare di ricostruzione, ma più di tutto di soldi per la ...

