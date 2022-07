Ucraina, bocciato ricorso Usmanov contro Consiglio Ue: "Danno? In caso non irrimediabile" (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Bocciata dal Tribunale Ue, che con la Corte di giustizia fa parte della Corte europea, la richiesta di sospensione cautelare in via d'urgenza avanzata dall'oligarca Alisher Usmanov contro l'esecuzione della decisione del Consiglio dell'Unione europea di misure restrittive e sanzioni individuate dall'Ue in difesa dell'integrità territoriale, indipendenza e sovranità dell'Ucraina. L'ordinanza del Tribunale, pubblicata lo scorso 27 giugno, respinge la richiesta di revoca dell'inserimento di Usmanov nell'elenco dei cittadini russi destinatari di provvedimenti di congelamento di beni e blocco di attività legate a filiali proprietà di una holding. L'azione legale dell'oligarca ha tentato di impedire "...le conseguenze delle misure restrittive controverse sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Bocciata dal Tribunale Ue, che con la Corte di giustizia fa parte della Corte europea, la richiesta di sospensione cautelare in via d'urgenza avanzata dall'oligarca Alisherl'esecuzione della decisione deldell'Unione europea di misure restrittive e sanzioni individuate dall'Ue in difesa dell'integrità territoriale, indipendenza e sovranità dell'. L'ordinanza del Tribunale, pubblicata lo scorso 27 giugno, respinge la richiesta di revoca dell'inserimento dinell'elenco dei cittadini russi destinatari di provvedimenti di congelamento di beni e blocco di attività legate a filiali proprietà di una holding. L'azione legale dell'oligarca ha tentato di impedire "...le conseguenze delle misure restrittiveverse sulla ...

