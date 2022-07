Ucraina: attacco a Vinnytsia, 12 morti e 25 feriti (Di giovedì 14 luglio 2022) Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio delle vittime nell'attacco russo di stamattina a Vinnytsia, città capoluogo dell'omonimo distretto ucraino. Sono 12 i morti e 25 i feriti accertati al momento. 25 le auto bruciate. Sul posto sono al lavoro 90 soccorritori. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio delle vittime nell'russo di stamattina a, città capoluogo dell'omonimo distretto ucraino. Sono 12 ie 25 iaccertati al momento. 25 le auto bruciate. Sul posto sono al lavoro 90 soccorritori.

