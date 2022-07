Ucraina: almeno 20 morti a Vinnytsia, tra cui 3 bimbi | Putin firma leggi per sostenere l'esercito | La Russia bombarda ancora l'Isola dei ... (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo il presidente ucraino, 'ogni giorno la Russia distrugge la popolazione civile e uccide bambini'. L'Onu: 'Pace lontana, ma le parti possono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo il presidente ucraino, 'ogni giorno ladistrugge la popolazione civile e uccide bambini'. L'Onu: 'Pace lontana, ma le parti possono ...

Pubblicità

GiovaQuez : Attacco missilistico su Vinnytsia. Almeno un bambino ucciso. Altro crimine di guerra dell'esercito russo in Ucraina… - ilpost : Almeno 12 persone sono state uccise in un attacco missilistico russo contro la città ucraina di Vinnytsia - Ettore_Rosato : Il #M5s non vota il #DLAiuti Inizia il Papeete di #Conte. Almeno nel 2019 non avevamo covid, guerra in Ucraina e inflazione all’8% - Rafa66647152 : RT @Asiablog_it: GUERRA IN #UCRAINA ???????? ??? STRAGE A #VINNYTSIA Missili russi sul centro della città ucraina: almeno 20 morti, compresi… - smilypapiking : RT @aleappo53: Il colonnello Andrei Vasiliev ucciso in Ucraina Vladimir Putin ha perso il suo 56° colonnello nella guerra in Ucraina Puti… -