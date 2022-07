Ucraina, 12 morti nei bombardamenti su Vinnytsia: anche un bambino tra le vittime (Di giovedì 14 luglio 2022) I bombardamenti russi sulla città di Vinnytsia, nell'Ucraina centrale, hanno provocato la morte di almeno 12 persone, tra cui un bambino, e innescato un grande incendio che stanno contrastando una ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022) Irussi sulla città di, nell'centrale, hanno provocato la morte di almeno 12 persone, tra cui un, e innescato un grande incendio che stanno contrastando una ...

Pubblicità

Agenzia_Italia : #Ucrania Per le Nazioni Unite i soldati ucraini presero posizione all'interno della casa di cura, dove morirono ol… - gparagone : Parlare di PACE continuando a spedire ARMI (ora pure offensive) non ha senso. A meno che il fine non sia spingere… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno sei persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate sot… - rickysamp69 : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina #Vinnytsia Le autorità ???? hanno riportato almeno 12 morti, tra cui un bambino, e più di 30 feriti nel… - micaelaanna07 : #Russia #Ucraina #Vinnytsia Le autorità ???? hanno riportato almeno 12 morti, tra cui un bambino, e più di 30 feriti… -