“U spettacolo rì spettacoli”, Ciro Gagliano: “il mio sogno è cucinare per il sindaco Alberto Arcidiacono (Di giovedì 14 luglio 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/07/VID-20220713-WA0102.mp4 MONREALE – Com’è nata la tua passione per la cucina? “È innata, direi! La mia passione per i fornelli nasce fin da piccolo. Non ho avuto un maestro. La considero il mio svago, il mio tempio, la mia tela dove creare e sperimentare i miei piatti. Se c’è una cucina, io sono lì”. Stiamo parlando di Ciro Gagliano, 37enne, storico fruttivendolo di Bagheria, con la passione per la cucina. Il suo negozio si trova in via Alcide de Gasperi 22. È un negozio colorato, con un’apertura che ti invoglia ad entrare. Ciro ci ha accolti con tanto entusiasmo, facendoci gustare i suoi piatti spettacolari. “La cucina siciliana è semplicemente arte e vanta un’eredità culinaria invidiabile. È una cucina multiculturale, influenzata dalle popolazioni greche, romane, ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 14 luglio 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/07/VID-20220713-WA0102.mp4 MONREALE – Com’è nata la tua passione per la cucina? “È innata, direi! La mia passione per i fornelli nasce fin da piccolo. Non ho avuto un maestro. La considero il mio svago, il mio tempio, la mia tela dove creare e sperimentare i miei piatti. Se c’è una cucina, io sono lì”. Stiamo parlando di, 37enne, storico fruttivendolo di Bagheria, con la passione per la cucina. Il suo negozio si trova in via Alcide de Gasperi 22. È un negozio colorato, con un’apertura che ti invoglia ad entrare.ci ha accolti con tanto entusiasmo, facendoci gustare i suoi piatti spettacolari. “La cucina siciliana è semplicemente arte e vanta un’eredità culinaria invidiabile. È una cucina multiculturale, influenzata dalle popolazioni greche, romane, ...

Pubblicità

Crlott2 : RT @Isabel55318197: @enpaonlus Non vedo l'ora!!!! Mai assistito a spettacoli aberranti come questo, sapere che degli animali innocenti veng… - mikyballatore : RT @glfelicetti: Legge delega spettacolo approvata oggi da Camera rinnova l'impegno al Governo @dariofrance @senborgonzoni a emanare entro… - Angelo10424676 : RT @Roma: ?? Pubblicato #bando da 3 milioni per 'Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro 2022', in accordo con il Ministero della Cultura, p… - CatelliRossella : Welfare e aiuto ai live club, più tutele per spettacolo - Cultura & Spettacoli - ANSA - umpkket : RT @glfelicetti: Legge delega spettacolo approvata oggi da Camera rinnova l'impegno al Governo @dariofrance @senborgonzoni a emanare entro… -

Bologna, San Petronio come non l'avete mai vista Gli eventi in programma Dal 16 al 19 lo spettacolo continuerà con una replica ogni mezz'ora su musiche registrate (ogni proiezione è a ingresso libero). "Non mi davo pace sul perché questa chiesa con ... Verevent, Mogol ha incantato il pubblico del Polivalente È stato un grande spettacolo, mi sono accorto che era un grande professionista e da allora abbiamo fatto molti spettacoli insieme in un contesto che si chiama "Emozioni" e prosegue in giro per l'... MessinaToday Musica e Spettacoli in Lessinia domenica inizia Alassù Spaziano dal rock alla musica barocca passando per il jazz e come suggerisce il nome suonano il violoncello Per Alassù si tratta quest'anno della quarta edizione. Il progetto è la prosecuzione del fes ... Todi Festival, Patty Pravo si racconta fra musica e parole nell’unica tappa umbra Da Il corpo delle donne come campo di battaglia all'unica tappa umbra del Minaccia bionda tour di Patty Pravo, la 36esima edizione del Todi Festival regalerà ai visitatori una settimana di appuntament ... Gli eventi in programma Dal 16 al 19 locontinuerà con una replica ogni mezz'ora su musiche registrate (ogni proiezione è a ingresso libero). "Non mi davo pace sul perché questa chiesa con ...È stato un grande, mi sono accorto che era un grande professionista e da allora abbiamo fatto moltiinsieme in un contesto che si chiama "Emozioni" e prosegue in giro per l'... Spettacoli per bambini, degustazioni e mostre: parte Libero Teatro Festival Spaziano dal rock alla musica barocca passando per il jazz e come suggerisce il nome suonano il violoncello Per Alassù si tratta quest'anno della quarta edizione. Il progetto è la prosecuzione del fes ...Da Il corpo delle donne come campo di battaglia all'unica tappa umbra del Minaccia bionda tour di Patty Pravo, la 36esima edizione del Todi Festival regalerà ai visitatori una settimana di appuntament ...