Twitter Down | social bloccato per oltre mezz' ora | migliaia di segnalazioni Cos' è accaduto

FBiasin : Se #Facebook va in down lo segnalano tutti su #Twitter. Se #Instagram va in down lo segnalano tutti su #Twitter. S… - simofons : Aprire una crisi mentre Twitter è down è da irresponsabili - ilpost : Twitter ha avuto problemi in vari paesi - Lella21_ : RT @dottformisone: POV: HAI TWITTER DOWN - tturbojr__ : RT @luna4783: quando instagram o whatsapp vanno in down lo vediamo su twitter ma quando twitter va in down non possiamo saperlo questo soci… -

Dopo oltre mezz'ora ditotale,è tornato a funzionare regolarmente poco prima delle 14.40. Dalla società non sono per ora arrivati commenti né spiegazioni in merito alla vicenda.di Redazione Online - - > Segnalati malfunzionamenti diin tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Italia: migliaia di segnalazioninon funziona. Il social network risulta inaccessibile , sia dal sito sia da app, non solo in Italia ma in diversi Paesi, come gli Usa , il Messico, il Brasile, il Regno Unito, l'Australia. ...Twitter crashed this afternoon, but no reasons have been yet mentioned. Accordingly, many users were unable to post their tweets, Sky News repor ...Popular social media platform Twitter has reportedly crashed leaving thousands of users without connection. Users noticed problem with the loading of feeds when using the site on desktop, and mobile.