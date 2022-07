“Tuned”: ecco il nuovo podcast che racconta il mondo e l’evoluzione degli aeroporti (Di giovedì 14 luglio 2022) Fiumicino – Innovare non vuol dire necessariamente inventare qualcosa da zero. Spesso significa semplicemente tenere gli occhi aperti sulle cose che già esistono e trovare un punto di vista differente per studiare soluzioni migliori. È questo il fil rouge che lega le sei storie di innovazione presentate da Tuned, nuova serie podcast promossa da aeroporti di Roma e prodotta da Chora Media, che racconta le storie, i percorsi di crescita e il lavoro di ricerca svolto oggi per creare le soluzioni di domani. “Tuned” si pone come un viaggio in audio dall’Italia all’Olanda, dalla Germania agli Stati Uniti che racconta come sta evolvendo il mondo degli aeroporti attraverso la lente dell’innovazione. Gli aeroporti sono parte ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 luglio 2022) Fiumicino – Innovare non vuol dire necessariamente inventare qualcosa da zero. Spesso significa semplicemente tenere gli occhi aperti sulle cose che già esistono e trovare un punto di vista differente per studiare soluzioni migliori. È questo il fil rouge che lega le sei storie di innovazione presentate da, nuova seriepromossa dadi Roma e prodotta da Chora Media, chele storie, i percorsi di crescita e il lavoro di ricerca svolto oggi per creare le soluzioni di domani. “” si pone come un viaggio in audio dall’Italia all’Olanda, dalla Germania agli Stati Uniti checome sta evolvendo ilattraverso la lente dell’innovazione. Glisono parte ...

Pubblicità

ilfaroonline : “Tuned”: ecco il nuovo podcast che racconta il mondo e l’evoluzione degli aeroporti - whatseemslike : Ecco il fotografo del matrimonio di Davide! Stay tuned che presto arrivano le foto?? #jeru - Lady_Pirate : RT @Intothe_Stream: Into the … #NEWS Ecco le prime immagini di #AnaDeArmas nei panni di #MarilynMonroe nel film #Blonde in uscita su Netf… - VoipVoice_it : Ecco come è andato il VoipDay Friuli: l’ultima tappa del RoadShow sul #VoIP targato VoipVoice, prima della pausa es… - dimitripetta : RT @GenoanoAtipico: Neanche il tempo di finire una live ed ecco un SAVE THE DATE: Il 15/7/2022 sui canali #Twitch de #IlGenoanoAtipico e… -

Nothing Phone (1) è ufficiale: design audace e specifiche equilibrate Ecco i prezzi: 8GB/128GB, disponibile solo in nero a 499 8GB/256GB disponibile in bianco e nero a ... stay tuned! NOTHING PHONE (1): LA PRESENTAZIONE LIVE Vi ricordiamo che il modo migliore per ... LA RESA DEI CONTI: mai cosi male dal 1970 Con questo allegro quadro, ecco come è andato il primo semestre. Come sempre la performance delle ... STAY TUNED! Danilo DT (Clicca qui per ulteriori dettagli) Segui @intermarketblog Questo post non è ... Il Faro online i prezzi: 8GB/128GB, disponibile solo in nero a 499 8GB/256GB disponibile in bianco e nero a ... stay! NOTHING PHONE (1): LA PRESENTAZIONE LIVE Vi ricordiamo che il modo migliore per ...Con questo allegro quadro,come è andato il primo semestre. Come sempre la performance delle ... STAY! Danilo DT (Clicca qui per ulteriori dettagli) Segui @intermarketblog Questo post non è ... "Tuned": ecco il nuovo podcast che racconta il mondo e l'evoluzione degli aeroporti