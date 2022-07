Tumore al seno: che cosa significa “triplo negativo”? (Di giovedì 14 luglio 2022) Triplo negativo: due parole che associate a una diagnosi di Tumore al seno possono fare molta paura. Infatti, se per molti tipi di cancro al seno sono state messe a punto diverse terapie che ne consentono la cura, questa tipologia di Tumore rimane ancora molto difficile da trattare. Ma cosa significa questo termine e soprattutto quali sono le prospettive di cura ad oggi più promettenti? Leggi anche › Tumore al seno, i geni BRCA e gli altri: quanto è scritto nel nostro Dna? › Tumore al seno metastatico: un nuovo approccio terapeutico allunga la vita delle pazienti ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 luglio 2022) Triplo negativo: due parole che associate a una diagnosi dialpossono fare molta paura. Infatti, se per molti tipi di cancro alsono state messe a punto diverse terapie che ne consentono la cura, questa tipologia dirimane ancora molto difficile da trattare. Maquesto termine e soprattutto quali sono le prospettive di cura ad oggi più promettenti? Leggi anche ›al, i geni BRCA e gli altri: quanto è scritto nel nostro Dna? ›almetastatico: un nuovo approccio terapeutico allunga la vita delle pazienti ...

