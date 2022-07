TS – Juve, la dedica di Fagioli per Pogba: “Sin da bambino…” (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 23:43:35 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – Prosegue la preparazione della Juventus alla Continassa. Nell’ultimo allenamento si sono integrati anche i due grandi protagonisti delle ultime giornate del mondo bianconero, ovvero Angel Di Maria e Paul Pogba. Tra i più entusiasti per la presenza del centrocampista francese c’è Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista, classe 2001, ha infatti condiviso sui social un post dedicato proprio a Pogba al termine degli allenamenti. Guarda la gallery Juve, Pogba in versione Super Saiyan e con Di Maria già nel team vincente La dedica di Fagioli per Pogba Fagioli ha condiviso su Instagram due foto. La prima è in allenamento, proprio insieme al ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 23:43:35 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – Prosegue la preparazione dellantus alla Continassa. Nell’ultimo allenamento si sono integrati anche i due grandi protagonisti delle ultime giornate del mondo bianconero, ovvero Angel Di Maria e Paul. Tra i più entusiasti per la presenza del centrocampista francese c’è Nicolò. Il giovane centrocampista, classe 2001, ha infatti condiviso sui social un postto proprio aal termine degli allenamenti. Guarda la galleryin versione Super Saiyan e con Di Maria già nel team vincente Ladiperha condiviso su Instagram due foto. La prima è in allenamento, proprio insieme al ...

Juve, la dedica di Fagioli per Pogba: "Sin da bambino..." Il giovane centrocampista bianconero ha condiviso sui social una foto insieme al francese in allenamento e una con lui da bambino: scatenati i tifosi nei commenti ... La Stampa - Il Figliol prodigio La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio a Paul Pogba e la Juventus con il titolo seguente: "Il figliol prodig(i)o". La felicità del francese ...