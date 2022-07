Troppa paura | poca speranza Quale economia ci attende?

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 luglio 2022) Una tempesta perfetta sta per abbattersi sull’Italia, o meglio sull’Europa. Un’inflazione come non si vedeva da decenni, una crisi energetica ormai conclamata, una guerra alle porte del Continente. E una pandemia che ancora non ne vuole sapere di abbassare la testa. Forse allora è lecito chiedersi se alla luce di tutto questo si può ancora sperare nel futuro. Di questo si è parlato nel corso del convegno organizzato dalla Link Campus University La tempesta perfetta e l’della, un futuro per i nostri giovani, alhanno preso parte tra gli altri, l’ex ministro dell’, Giulio Tremonti, gli economisti Leonardo Becchetti e Nicola Rossi e la sondaggista Alessandra Ghisleri, il cui dibattito è stato moderato dalla giornalista Cesara Buonamici. TRA RINNOVABILI EIl “La” ...