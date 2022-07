Trieste: il gruppo Wärtsilä scappa in Finlandia, a rischio 450 posti di lavoro (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Il gruppo Wärtsilä ha reso noto stamani con una nota che intende centralizzare la produzione di motori a quattro tempi a Vaasa – in Finlandia – cessando l’attività produttiva del sito di Bagnoli della Rosandra, vicino a Trieste. Wärtsilä scappa A rischio ci sono circa 450 addetti sui circa 970 occupati nell’impianto. Il sito si concentrerà – secondo i piani del gruppo – su Ricerca e Sviluppo, vendita, assistenza e formazione, project management, sourcing. Il confronto tra azienda, istituzioni e sindacati “avrà luogo nei termini e con le modalità di legge”, riporta una nota. Wärtsilä ha spiegato che la decisione è stata presa per rafforzare la competitività e creare una struttura in grado di garantire una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Ilha reso noto stamani con una nota che intende centralizzare la produzione di motori a quattro tempi a Vaasa – in– cessando l’attività produttiva del sito di Bagnoli della Rosandra, vicino aci sono circa 450 addetti sui circa 970 occupati nell’impianto. Il sito si concentrerà – secondo i piani del– su Ricerca e Sviluppo, vendita, assistenza e formazione, project management, sourcing. Il confronto tra azienda, istituzioni e sindacati “avrà luogo nei termini e con le modalità di legge”, riporta una nota.ha spiegato che la decisione è stata presa per rafforzare la competitività e creare una struttura in grado di garantire una ...

