Trenitalia Campania: da domenica modifiche ad orari treni (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A partire da domenica 17 luglio il treno regionale 21058 (Napoli Centrale – Roma Termini) fermerà anche nelle stazioni Casoria, Frattamaggiore e S. Antimo-S. Arpino e, per effetto di tale variazione, anticiperà l'orario di partenza dalla stazione di Napoli alle ore 5. Allo stesso tempo modificato anche l'orario del treno regionale 21075 (Roma Termini – Napoli Centrale), che posticipa l'arrivo alla stazione di Napoli Centrale alle ore 18.37 per effettuare le fermate nelle stazioni di S. Antimo- S. Arpino, Frattamaggiore e Casoria. Restano, invece, invariati gli orari delle restanti fermate intermedie ed il periodo di effettuazione. Le modifiche sono state inserite da trenitalia (Gruppo FS Italiane), si spiega in una nota, per ...

