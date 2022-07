Trasferimento dello sportello Smat di Castellamonte (Di giovedì 14 luglio 2022) La Smat informa che, da lunedì 18 luglio 2022, lo sportello per gli utenti Smat di Castellamonte sarà trasferito in via Caneva 1. L’ufficio sarà aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:15 alle 15:30 e vi si potrà accedere esclusivamente previa prenotazione telefonica tramite il Numero Verde 800 010 010, muniti del codice di prenotazione e della documentazione necessaria per il servizio richiesto. Per le pratiche amministrative relative alle richieste di nuovi allacciamenti, volture, cessioni ecc. resta attivo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, lo sportello telefonico dell’Assistenza Utenti Smat contattando il numero verde 800.010.010. Per segnalare guasti, rotture, disservizi ed emergenze è invece attivo 24 ore su 24 il Servizio ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 14 luglio 2022) Lainforma che, da lunedì 18 luglio 2022, loper gli utentidisarà trasferito in via Caneva 1. L’ufficio sarà aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:15 alle 15:30 e vi si potrà accedere esclusivamente previa prenotazione telefonica tramite il Numero Verde 800 010 010, muniti del codice di prenotazione e della documentazione necessaria per il servizio richiesto. Per le pratiche amministrative relative alle richieste di nuovi allacciamenti, volture, cessioni ecc. resta attivo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, lotelefonico dell’Assistenza Utenticontattando il numero verde 800.010.010. Per segnalare guasti, rotture, disservizi ed emergenze è invece attivo 24 ore su 24 il Servizio ...

