Tragedia in vacanza, napoletana muore nel giorno del suo compleanno (Di giovedì 14 luglio 2022) Un malore fatale non le ha lasciato scampo. Una donna di Napoli è deceduta questa mattina mentre era in vacanza in Sardegna. C.A., 85 anni era in spiaggia a San Giovanni di Sinis, provincia di Oristano, quando improvvisamente è stata colta da un malore, probabilmente un infarto, e si è accasciata a terra. Malore killer L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

