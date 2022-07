Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Pogacar cerca la rivincita su Vingegaard (Di giovedì 14 luglio 2022) Con la tappa di ieri ancora negli occhi, il Tour de France continua il suo cammino sulle Alpi con un percorso altrettanto impegnativo. Si salirà ancora una volta sul Galibier, seppur da un versante diverso, poi l’infinito Col de la Croix de Fer fino al gran finale sull’Alpe d’Huez. Un tracciato epico che potrebbe portare ad un nuovo meraviglioso capitolo della storia di questa edizione del Tour. Il Galibier porterà i corridori di nuovo sopra quota 2600 prima di affrontare i quasi 30 km di ascesa del Croix de Fer. L‘Alpe d’Huez sarà poi il terreno perfetto per accendere una nuova decisiva battaglia. Considerati percorso e situazione di classifica, è molto probabile che vedremo i big giocarsi anche questa vittoria di tappa. Dopo quanto fatto ieri, non si può non considerare Jonas ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Con ladi ieri ancora negli occhi, ildecontinua il suo cammino sulle Alpi con un percorso altrettanto impegnativo. Si salirà ancora una volta sul Galibier, seppur da un versante diverso, poi l’infinito Col de la Croix de Fer fino al gran finale sull’Alpe d’Huez. Un tracciato epico che potrebbe portare ad un nuovo meraviglioso capitolostoria di questa edizione del. Il Galibier porterà i corridori di nuovo sopra quota 2600 prima di affrontare i quasi 30 km di ascesa del Croix de Fer. L‘Alpe d’Huez sarà poi il terreno perfetto per accendere una nuova decisiva battaglia. Considerati percorso e situazione di classifica, è molto probabile che vedremo i big giocarsi anche questa vittoria di. Dopo quanto fatto ieri, non si può non considerare Jonas ...

