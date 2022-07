Tour de France 2022 | Geraint Thomas | “Bravo Pidcock | lo volevamo nella fuga Oggi mi sentivo bene”

(Di giovedì 14 luglio 2022)rimane sempre lì. Il britannico della Ineos-Grenadiers si conferma come uno degli uomini copertina di questode, chiudendo tra i migliori anche questa frazione con arrivo sull’Alpe d’Huez e portandosi al terzo posto in classifica generale, superando Romain Bardet che ha perso una ventina di secondi staccandosi negli ultimi chilometri”. “mimolto– ha dichiaratoalla fine della gara – ho cercato di seguire Vingegaard e Pogacar quando acceleravano. Ho tenuto un buon ritmo, ho dovuto accelerare un po’ più del solito, ma nemmeno troppo rispetto a quanto posso. Mi, potevo ancora sprintare un altro po‘”. L’attenzione è però rivolta verso ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Tom Pidcock è pazzesco: si prende la montagna icona di questo Tour de France, vince sull'Alpe d'Huez!… - OA_Sport : Geraint Thomas, terzo nella generale, è felice per il successo del compagno Thomas Pidcock sull'Alpe d'Huez - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: scatti di Pogacar Vingegaard resiste. Pidcock vince sull’Alpe d’Huez 10° Cicco… - zazoomblog : Classifica Tour de France 2022: Vingegaard mantiene 2’22” su Pogacar Bardet perde due posizioni. Caruso vicino alla… - SpazioCiclismo : Geraint Thomas è soddisfatto della sua prova al #TDF2022 ed elogia il compagno Tom Pidcock: 'Un talento straordinar… -

Ecco le pagelle della dodicesima tappa, la Briançon - Alpe d'Huez, km 165. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato nell 'ultima tappa alpina delde2022 , con l'iconico traguardo dell' Alpe d'Huez che ha incoronato Thomas Pidcock . Il giovane britannico del Team Ineos, in attesa di un futuro che potrebbe anche vederlo uomo da ...Tadej Pogacar ha cercato un pronto riscatto dopo la scoppola rimediata ieri sul Col du Granon. Lo sloveno aveva tagliato il traguardo con quasi tre minuti di ritardo nei confronti di Jonas Vingegaard ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...