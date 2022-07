Tour de France 2022 | 13° tappa Le Bourg d' Oisans - Saint-Étienne | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 14 luglio 2022) Terminate le temibili tappe alpine, con i conseguenti stravolgimenti della classifica generale, per i corridori rimasti in gara in questode, è il momento di prendere fiato, se così si può dire, affrontando la 13°Led'di 192,6 km, frazione che, almeno sulla carta, si presenta tranquilla e che ha tutte le caratteristiche per concludersi in volata. Ildella 13°La 13°delde, in programma venerdì 15 luglio, si disputerà lungo un tracciato di 192,6 km con partenza da Led', piccola cittadinase della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi e che ...