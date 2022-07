Totti - Ilary, la figlia Chanel nella nuova stagione de Il Collegio? Il rumor (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre impervesavano in rete le notizie riguardanti la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi , sono trapelate novità interessanti anche sulla figlia secondogenita della celebre coppia, Chanel . Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre impervesavano in rete le notizie riguardanti la separazione tra FrancescoBlasi , sono trapelate novità interessanti anche sullasecondogenita della celebre coppia,

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - CattaneoJaco : RT @rivodrip: chissà se Totti se deprime co le canzoni de gazzelle mentre pensa a Ilary - aleandro970 : Cioè, ricapitolando, ma il Governo alla fine cade per questa cosa di #Totti e Ilary oppure c’è qualcos’altro che no… -