Totti e Noemi Bocchi | su Chi le foto insieme prima dell' annuncio della separazione da Ilary Blasi

Pubblicità

trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - gio_colfer : RT @mancoicani: @p0liedrico Totti sta da quasi un anno con quella Noemi, a Roma lo sanno tutti, e a Ilary le corna le ha fatte spesso. Ma c… - AngoloDV : Totti e Ilary, ora Noemi Bocchi si nasconde? 'Ha tolto il cognome' #totti #ilary #noemibocchi #angolodellenotizie… - akissbeforealie : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… - Ileniastellaa : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… -

Mario Caucci, ex diBocchi: il messaggio a Francesco. Sembra che nella separazione tra Francescoe Ilary Blasi siano sono coinvolte numerose persone. Non solo i diretti interessati, ...... mentre Francescosarebbe rimasto 'barricato' nel suo feudo romano, tra partite di padel, appuntamenti di lavoro e la sua presunta nuova fiamma,. La vita di Francescodopo Ilary In ...Mentre Ilary è in Africa, Totti è rimasto a Roma. Tutto quello che c'è da sapere sulla sua vita dopo la separazione.Il pr romano, amico intimo della coppia, intervistato dal Corriere della Sera, rivela nuovi retroscena sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.