Totti e Noemi Bocchi stanno insieme: «Non li ho presentati io, li ho visti chiacchierare una sera…», parla l’amico Alex Nuccetelli (Di giovedì 14 luglio 2022) Alex Nuccetelli, amico storico del Pupone, ultimamente si sta lasciando andare a diverse confessioni su Francesco Totti e Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma. Inizialmente in molti hanno pensato che a far conoscere i due ci abbia pensato proprio l’ex marito di Antonella Mosetti, ma è vero? Leggi anche: Ilary Blasi, la sorella Melory attacca... Leggi su donnapop (Di giovedì 14 luglio 2022), amico storico del Pupone, ultimamente si sta lasciando andare a diverse confessioni su Francesco, la sua nuova fiamma. Inizialmente in molti hanno pensato che a far conoscere i due ci abbia pensato proprio l’ex marito di Antonella Mosetti, ma è vero? Leggi anche: Ilary Blasi, la sorella Melory attacca...

Pubblicità

trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - rougecrows : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… - piccolaHulk : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… - attimipersi : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… - SSlash6 : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… -