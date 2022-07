Totti e Ilary, Selvaggia Lucarelli punge: «Se il tuo matrimonio è in diretta tv, anche il tuo divorzio lo sarà» (Di giovedì 14 luglio 2022) Non poteva certo mancare il commento di Selvaggia Lucarelli sulla separazione più discussa d’Italia. «Se ti sposi in diretta su Sky, anche il tuo divorzio sarà in diretta su Sky», parole forti e pungenti da parte della giornalista, volto noto di Ballando con le Stelle, contro Ilary Blasi, al centro del ciclone mediatico per la rottura con Francesco Totti, dopo 20 anni di storia d’amore. La Lucarelli, infatti, non ha perso occasione per ricordare a Ilary la sua ospitata a Verissimo, dove denigrò la categoria dei giornalisti che avevano pubblicato la “falsa” notizia della crisi del suo rapporto con Totti: «Hanno fatto una grande figura di m***a». Stessa figura che, a ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 14 luglio 2022) Non poteva certo mancare il commento disulla separazione più discussa d’Italia. «Se ti sposi insu Sky,il tuoinsu Sky», parole forti enti da parte della giornalista, volto noto di Ballando con le Stelle, controBlasi, al centro del ciclone mediatico per la rottura con Francesco, dopo 20 anni di storia d’amore. La, infatti, non ha perso occasione per ricordare ala sua ospitata a Verissimo, dove denigrò la categoria dei giornalisti che avevano pubblicato la “falsa” notizia della crisi del suo rapporto con: «Hanno fatto una grande figura di m***a». Stessa figura che, a ...

