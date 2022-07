Torino, si avvicina Maggiore. I dettagli sul contratto (Di giovedì 14 luglio 2022) Giulio Maggiore e il Torino sempre più vicini. Come riporta Tuttosport, il centrocampista dello Spezia firmerà un quadriennale... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Giulioe ilsempre più vicini. Come riporta Tuttosport, il centrocampista dello Spezia firmerà un quadriennale...

Pubblicità

sportli26181512 : Torino, si avvicina Maggiore. I dettagli sul contratto: Giulio Maggiore e il Torino sempre più vicini. Come riporta… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? Contatti positivi tra l' #Inter e il #Torino per #Bremer ?? #Cairo abbassa le pretese ?? Lunedì prossimo possibile gi… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ??? Contatti positivi tra l' #Inter e il #Torino per #Bremer ?? #Cairo abbassa le pretese ?? Lunedì prossimo possibile gi… - ArenaSportiva1 : ?? #Torino, #Maggiore si avvicina. Non c'è ancora chiusura dell'accordo, ma si continua a parlare. Fonte: @DiMarzio - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ??? Contatti positivi tra l' #Inter e il #Torino per #Bremer ?? #Cairo abbassa le pretese ?? Lunedì prossimo possibile gi… -