Torino-Eintracht domani in tv: orario, canale e diretta streaming Amichevole 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Nella prima Amichevole pre-campionato 2022, il Torino sfiderà l’Eintracht Francoforte. Il match andrà in scena in Austria, dove i granata sono in ritiro, nella giornata di domani (venerdì 15 luglio) alle ore 14:30. Sfida di assoluto prestigio, che affronteranno la squadra vincitrice dell’ultima Europa League e prossima a giocare la Champions. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn. Chi possiede un abbonamento potrà dunque collegarsi alla piattaforma e guardare la sfida. In alternativa, la partita dovrebbe essere visibile anche sul sito dell’Eintracht (tv.Eintracht.de) ma ovviamente il commento sarà in tedesco. Sportface.it seguirà comunque l’incontro attraverso una diretta testuale e garantirà ai propri lettori costanti ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Nella primapre-campionato, ilsfiderà l’Francoforte. Il match andrà in scena in Austria, dove i granata sono in ritiro, nella giornata di(venerdì 15 luglio) alle ore 14:30. Sfida di assoluto prestigio, che affronteranno la squadra vincitrice dell’ultima Europa League e prossima a giocare la Champions. L’incontro sarà trasmesso insu Dazn. Chi possiede un abbonamento potrà dunque collegarsi alla piattaforma e guardare la sfida. In alternativa, la partita dovrebbe essere visibile anche sul sito dell’(tv..de) ma ovviamente il commento sarà in tedesco. Sportface.it seguirà comunque l’incontro attraverso unatestuale e garantirà ai propri lettori costanti ...

Pubblicità

gazzettaGranata : Torino, la giornata: seduta tattica pre Eintracht al pomeriggio #TorinoFC #FVCG #SFT - OAccomando91 : Venerdì prima amichevole per il #Torino (contro l’#Eintracht) a Bad Leonfelden. Attesi alcuni tifosi polacchi per K… - sportnotizie24 : #Eintracht-#Torino, le probabili formazioni: le scelte di Glasner e Juric - gazzettaGranata : Venerdì la prima amichevole per il Torino nel ritiro in Austria: sfida di lusso contro l’Eintracht Francoforte… - infoitsport : Venerdì la prima amichevole per il Torino nel ritiro in Austria: sfida di lusso contro l'Eintracht Francoforte -