Tom Brady e i dilemmi da papà campione | per fortuna che c’è Gisele Bundchen…

(Di giovedì 14 luglio 2022) Hai chi ti pulisce casa, chi ti cucina i tuoi piatti preferiti, un autista che ti porta in aeroporto dove se va bene sali su un jet privato, e all’atterraggio hai una folla adorante che ti attende. Un bel problema far capire ai tuoi figli che questa non è la normalità. Diciamo che TomBundchen non hanno i classici problemi educativi dei genitori. Eppure per il mitico quarterback della NFL si tratta della “più grande sfida” da padre.