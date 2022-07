Toglietela subito | immigrazione | la legge passata nel silenzio che dà il via all' invasione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) Nel decreto semplificazioni c'è una norma che sostanzialmente dà il via libera all'clandestina. "L'articolo 43 comma 3 e 6 del decreto semplificazioni contiene una inammissibile sanatoria sull'clandestina. Gli immigrati che hanno fatto ingresso irregolare o si sono trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale, per i quali sia stata inoltrata una qualsiasi domanda in base al decreto flussi 2021 a prescindere dall'esito e non siano stati ancora destinatari di un provvedimento di espulsione potranno ottenere il permesso di soggiorno", tuonano i deputati di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli ed Emanuele Prisco. "Nelle more nonostante clandestini non saranno rimpatriati mentre i procedimenti penali relativi all'ingresso illegale saranno sospesi e infine estinti". In sostanza, proseguono i due meloniani, "il governo ...