Tiro con l’arco | World Games 2022 | Cinzia Noziglia in semifinale nell’arco nudo da prima testa di serie

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’Italia resta ancora in corsa per una medaglia nelcondi campagna aiin corso di svolgimento a Birmingham, in Alabama (USA). Domani andranno in scena le fasi finali deled il Bel Paese può sognare in grande grazie a, campionessa in carica della manifestazione. La 37enne ligure, già qualificata per le semifinali grazie al miglior punteggio nel ranking round, ha battuto quest’oggi la finlandese Anne Viljanen (din.2) per 72-70 in un match esibizione e domani se la vedrà con la svedese Lina Bjorklund con in palio l’accesso alla finale per la medaglia d’oro. Nell’altraViljanen sfiderà l’americana Christina ...